A ascensão de Tommy DeVito atrai comparações com Tom Brady, mas o técnico Daboll não gosta de bobagens

Tommy De Vito fiz isso de novo. Depois de um início nada lisonjeiro com uma derrota por 17-49 para o Dallas Cowboyso Gigantes de Nova York novato não draftado se tornou uma revelação no NFLo que lhe rendeu comparações com ninguém menos que o lendário quarterback Tom Brady.

Com sua vitória em Segunda à noite futebol na Semana 14, uma vitória dramática por 24-22 sobre o Green Bay Packers, DeVito acumulou a terceira vitória consecutiva, deixando o Gigantes com um recorde de 5-8 e reavivando uma centelha de esperança na pós-temporada com quatro semanas de atividade pela frente.

Tommy sequência de rebatidas inclui vitória por 31-19 sobre o Comandantes de Washington e 10-7 ao longo do Patriotas da Nova Inglaterra. Nesses quatro jogos o graduado da Universidade de Illinois acumulou 83 finalizações em 126 tentativas com 855 jardas oito touchdownstrês interceptações e uma classificação de 96,5 pontos.

O novato números e a história atraíram comparações inevitáveis ​​com Bradyque também foi substituto no meio da temporada e venceu seis Super Bowls e é um futuro membro do Hall da Fama.

Apesar de tudo, Gigantes treinador principal Brian Daboll não se deixa levar por comparações que considera inadequadas.

“Este é um momento diferente”: Daboll

Na coletiva de imprensa pós-jogo em Campo FedEx, Daball interrompeu um repórter buscando fazer a comparação cada vez mais frequente. “Sim, já completamos quatro jogos. Agradeço a pergunta.” o treinador disse no meio da pergunta.

No entanto, quando o repórter persistiu em interrogá-lo, Daball explicado, “Isso foi há muito tempo. Eu diria apenas que cada situação é diferente. Provavelmente não poderia lhe dar a resposta que você está procurando.”

Daballque era um Patriotas assistente defensivo de 2000-2001 e treinador de recebedores de 2002 a 2006, testemunhou Brady’s subir em primeira mão.

Apesar de tudo, ele se recusou a entrar no comparação jogo. “Eu não poderia te dar um história tangível ou qualquer coisa assim. Foi uma época diferente, jogadores diferentes, time diferente, mas obviamente (a carreira de Brady) está bem documentada”, afirmou. ele disse.

O que vem por aí para os gigantes

No vestiário depois do jogo contra o Empacotadores, Daball disse estar orgulhoso da sua equipe, do empenho que todos demonstraram até o final para conseguir o resultado de última hora e afirmou que “isso é o que é preciso dezembro futebol.”

No entanto, o HC joga um jogo de cada vez desde “Um ano não tem nada a ver com o seguinte. Um jogo não tem nada a ver com o próximo. Este é um liga difícil para todo mundo. Você tem que ser capaz de lidar com os altos e baixos.”

Sobre este último, ele alertou, “Você não aceite os baixos, eu vou te dizer isso. Há muitas coisas que você precisa fazer melhor para tentar sair da rotina.”

Com DeVito em plena ascendência e treinador Daball liderando uma equipe que não desiste, o Gigantes enfrentará o New Orleans Saints, Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles duas vezes nos próximos jogos, em busca de um milagre que os leve à pós-temporada.