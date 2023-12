A atriz pornô Brandi Love não pôde deixar de investir sua opinião na polêmica do College Football Playoff

EUNo mundo imprevisível do futebol universitário, atriz de filmes adultos e obstinada Michigan fã Brandi Amor entrou na arena, expressando sua confusão sobre as recentes decisões dos playoffs, particularmente Estado da Flórida exclusão.

Apesar do Carcajus terminando como 13-0 Dez Grandes campeões e ganhando o primeiro lugar, o burburinho permanece fixado no Seminoles desprezo em favor de 12-1 Alabama. Love, assim como muitos entusiastas do futebol, parece perplexo com a reviravolta inesperada dos acontecimentos.

Numa abordagem sincera e alegre, Amor questionou a legitimidade do sistema. “Por que o estado da FL é negligenciado quando [they] ficou invicto contra todas as probabilidades?” ela ponderou, destacando o que muitos fãs veem como uma questão gritante no seleção de playoffs.

Mesmo a perspectiva de quem poderia vencer um confronto potencial não mudou O amor é opinião. Ela rejeitou as teorias da conspiração e enfatizou que a essência do futebol universitário supera os resultados potenciais. “O futebol universitário é o maior esporte do planeta”, ela afirmou.

Love mostrou seu respeito pela FSU

A polêmica em torno das decisões do comitê de seleção atingiu novos patamares depois Estado da Flórida corrida invicta e Campeonato ACC vitória.

Apesar de ser titular como quarterback da terceira seqüência, o Seminoles foram deixados de fora, com a comissão citando Jordan Travis lesão como fator determinante.

Brandi Amorjunto com inúmeros fãs, fica se perguntando sobre o sem precedentes Pague escolhas. Em um esporte onde ficar invicto e vencer um Poder Cinco o título tradicionalmente garantiu uma vaga nos playoffs, o recente desvio desta norma gerou confusão e críticas generalizadas.

À medida que o debate avança, O amor é comentários comoventes adicionam uma perspectiva única à saga em andamento, deixando os fãs em suspense e questionando o estado atual de futebol universitário.

Brandi não esconde suas cores

Algumas semanas atrás, Brandi virou-se para ela X conta para mostrar sua alegria pela vitória de Michigan sobre um de seus maiores rivais, Estado de Ohio. Naquela época, Amorum orgulhoso Carcaju entusiasta, expressou seu entusiasmo com uma enxurrada de “Tornar-se azul” cantos, cada um pontuado por um emoji de coração azul para garantir.

Mesmo antes disso, a artista adulta mostrou todo o seu apoio ao problemático Michigan treinador principal, Jim Harbaugh. Brandi juntou-se aos postos de apoio ao HC em meio ao escândalo de roubo de placas que estragou o Wolverine temporada invicta.