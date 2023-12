A aventura de Kendall Jenner após o rompimento de Bad Bunny em Aspen com os Biebers

Kendall Jenner está ganhando as manchetes por sua aventura na neve pós-término com os amigos Justin e Hailey Bieber.

O trio, conhecido por sua amizade estreita, foi visto explorando as maravilhas cobertas de neve da cidade, mostrando não apenas sua amizade, mas também sua impecável moda de inverno.

O visual elegante de Kendall após a separação de Bad Bunny

Recém-saída de sua suposta separação de Bad Bunny, Kendall Jenner exalava elegância em um macacão verde floresta combinado com botas marrons de shearling.

O 28 anos a modelo exibiu sua pele clara por trás de óculos escuros, carregando uma jaqueta de pele ao sair do restaurante com uma xícara de chá.

Apesar da recente separação, Kendall irradiava estilo e confiança durante o Aspen encontro.

Para Kendallo Aspen viagem não é apenas lazer – é também férias de trabalho.

O modelo chegou para a inauguração do FLUXO loja pop-up, onde ela detém o título de Diretor criativo desde Poderia.

Equilibrar compromissos de trabalho com momentos de relaxamento, Kendall e seus amigos combinaram perfeitamente negócios com prazer neste local de celebridades.

Jennersempre um ícone de estilo, exibiu seu guarda-roupa de inverno em Aspen, supostamente vestindo US$ 33.000 vale a pena comprar peles reais e artificiais.

O trio fashionista tem se destacado com seus agasalhos chiques, trazendo à tona suas peças mais fashion enquanto navega pela cidade nevada.

Sobre Terça-feira, o grupo começou o dia com um farto café da manhã no Café Sant Ambroeusespaço charmoso especializado em pratos inspirados no Milão área de Itália.

Hailey e Justin Bieberjuntamente com Kendall Jennerdeliciou-se com uma deliciosa refeição matinal, dando o tom para um dia repleto de exploração e atividades de inverno.

Momento nevado de Hailey Bieber no Instagram

Quando o trio saiu para tomar café da manhã, Hailey e Justin Bieber mostraram seu estilo de inverno.

Hailey27, vestindo uma jaqueta de couro preta enorme e jeans retos, enquanto Justin, 29, usava um suéter cinza grande com decote em V e jeans largos.

O casal não se incomodou com as temperaturas frias, mesclando sem esforço moda com funcionalidade.

Hailey, aproveitando a oportunidade para desafiar o frio, exibiu seu abdômen tonificado em uma ousada Instagram publicar.

Roupas esportivas para a noite na neve, o Rhode Beleza fundadora surpreendeu com um sutiã branco rendado, uma regata rosa curta e uma saia de lantejoulas.

Justino não pude deixar de comentar o visual deslumbrante de sua esposa.

A cantora compartilhou Hailey’s carrossel de fotos em seu Histórias do Instagram junto com a legenda “Hum, sim.”