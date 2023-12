A ‘briga’ de Angel Reese com Caitlin Clark termina em impasse devido ao impacto no basquete

Tele Tigres da Universidade Estadual da Louisiana‘ estrela Anjo Reese teve sua última competição no basquete feminino da NCAA, desta vez com uma jogadora do Iowa State Hawkeyes.

Reese é altamente talentoso e está até sendo orientado por grandes nomes da NBA como Shaquille O’Neal para ajudá-la a entrar no futebol profissional feminino, mas às vezes ela também foi cercada de polêmica devido a seus conflitos com seus colegas.

Culminou com sua suspensão na temporada de 2023 pelo Tigresdurante o qual ela teria se tornado uma personalidade perturbadora e divisiva, sendo obrigada a ficar de fora de alguns jogos para pensar sobre suas decisões.

Agora, porém, sua recente batalha com Caitlin Clark é na verdade uma coisa positiva, pois eles empataram para ganhar o prêmio de “Atleta do Ano” do The Sporting News, especialmente por seu impacto no esporte e no esporte em particular.

“Na quadra, deveria Clark permanecer saudável e continuar produzindo em seu ritmo astronômico atual”, escreveu a publicação sobre o Olhos de falcão‘jogador. “Ela se tornará a maior artilheira da história feminina da Divisão I, passando Kelsey Ameixa de Washington em algum momento no final de fevereiro.”

“Reese é a atual jogadora mais destacada na Final Four Feminina e uma All-American do primeiro time”, disseram eles sobre a atleta da LSU. “Ela ficou em segundo lugar no país em rebotes na temporada passada e em quinto lugar em pontuação, e ela estabeleceu um recorde da NCAA para duplas duplas quando alcançou seu 34º lugar no jogo do título.

Provocações anteriores de Clark e Reese

Quando Reese derrotado ClarkNo Iowa 102-85 em abril de 2022, ela não perdeu tempo em se gabar diretamente na cara dela, acenando com a mão para ela e apontando para o dedo anelar enquanto o relógio ainda estava ativo.

A ação aconteceu no jogo do campeonato de basquete feminino da NCAA, com Reese indicando claramente que ela era uma jogadora melhor e fez mais para conquistar a coroa Clark.