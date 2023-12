A carreira de Andrew Wiggins com os Warriors está aparentemente por um fio

Tele Guerreiros do Golden State (15-16) estão supostamente considerando mudar de Andrew Wigginsde acordo com Tim Kawakami de O Atlético. Seu futuro com a equipe parece estar por um fio, especialmente considerando o que o gerente geral Mike Dunleavy disse no início deste mês.

Wiggins, 28 anos, tem enfrentado dificuldades nesta temporada depois de ter perdido muito tempo no ano passado. Ele foi recentemente substituído por Jonathan Kuminga e poderá em breve estar no bloco comercial.

Andrew Wiggins posta vídeo no TikTok dizendo: “Eu não dou a mínima”

Warriors estão atualmente em 11º lugar no Conferência Oeste a classificação e Wiggins terão que melhorar antes do prazo final de negociação de 8 de fevereiro.

Wiggins tem média de 13 pontos e quatro rebotes, e tem a pior pontuação e porcentagem de arremessos de 3 pontos de sua carreira. Sua extensão de quatro anos no valor de US$ 109 milhões é demais para um jogador de reserva.

GM dos Warriors, Mike Dunleavy, dá ultimato

Dunleavy, 43 anos, foi questionado sobre como Draymond VerdeA suspensão por tempo indeterminado afetará o elenco e ele admitiu que o histórico do time é muito mais importante na hora de fazer qualquer movimentação.

“Acho que o maior impacto será a forma como faremos os próximos 15, 20 jogos”, disse Dunleavy em 14 de dezembro. “Isso provavelmente determinará para onde iremos. Como jogador, precisamos de um pouco mais de avaliação desse time: da química, das escalações e tudo mais.

“Acho que estamos bem aí, mas em algum momento, nosso recorde terá que mudar. Teremos que ultrapassar 0,500 e começar a ganhar alguns jogos. -Avalie.”