A confissão de Hamilton que o deixa em uma situação ruim

Lewis hamilton revelou que não gosta de participar de testes de F1. O heptacampeão foi ainda mais longe ao expor sua fobia particular às provas clássicas para melhorar o Mercedes.

Durante um evento em Brackley, Esse é o Wolff, Michael Schumacher (reserva do time estrela) e o próprio Hamilton apareceram diante da multidão reunida e naquele momento todos se perguntaram onde estava o ausente George Russel era. Foi dada a desculpa de que o jovem talento britânico estava doente… quando ele não estava.

Depois, ’44’ aproveitou a conjuntura para fazer uma confissão surpreendente. “Quando Toto disse em nossa visita à fábrica que George estava doente, veio à minha cabeça algo que tinha a ver comigo. Isso é algo que fiz no passado para perder dias de testes, pois não é algo que eu gosto. Ouvi isso e pensei: ‘Ele me superou, passou para outro nível’”, disse Lewis em comunicado divulgado pela RaceFans.

Seca de vitórias de Lewis

O fato é que o competidor de 38 anos precisa se recompor se quiser voltar às glórias do passado. Ele não vence uma corrida há dois anos (seu último triunfo remonta a 2021, quando venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita) e precisa que a Mercedes acerte de uma vez por todas com o novo monolugar. Aliás, o 2024 W15 será apresentado na terça-feira, 14 de fevereiro do próximo ano.

Precisamente, o Dia dos Namorados também é a data escolhida por McLaren para a inauguração do carro que será dirigido por Lando Norris e Oscar Piastri.