A defesa do Dallas fracassa contra os Seahawks, mas o ‘MVP’ Dak Prescott os mantém à tona

Tderrotando Seattle no quarto trimestre, Dak Prescott e o Dallas Cowboys sabia que não havia como estender seu recorde da NFL de cinco vitórias consecutivas de 20 pontos em casa no início da temporada.

Eles mantiveram viva a maior sequência de Estádio AT&T.

Prescott lançou três passes para touchdown e os Cowboys venceram seu 14º jogo consecutivo em casa, se recuperando para vencer os Seahawks por 41-35 na noite de quinta-feira.

O passe de 12 jardas de Prescott para Jake Ferguson colocou o Dallas na frente faltando 4 minutos e meio para o final, enquanto os Cowboys (9-3) preparavam uma revanche com o rival da NFC East, Filadélfia, escapando para a quarta vitória consecutiva desde a queda para os Eagles por 28- 23 para começar em novembro.

“Eu disse ao time depois do jogo que precisávamos de jogos como este”, disse o técnico Mike McCarthy. “Para chegar onde você quer, você tem que vencer esse tipo de jogo.”

DK Metcalf conseguiu três passes para touchdown para Seahawks

Geno Smith lançou três passes para touchdown para DK Metcalf, incluindo um de 73 jardas, enquanto os Seahawks (6-6) iniciavam seu ataque. Mas Seattle não conseguiu evitar a terceira derrota consecutiva, caindo para 0,500 pela primeira vez desde a divisão dos dois primeiros jogos da temporada.

“Não há concessão para perder, mas definitivamente vamos aproveitar isso”, disse o técnico Pete Carroll. “A história não é contada sobre o que vai acontecer.”

Brandon Aubrey, do Dallas, chutou quatro field goals para estender o recorde do novato de 28 anos na NFL para 26 gols consecutivos no início de uma carreira.

Nenhum dos times chutou, a quinta vez na história da NFL que isso aconteceu. Mas a defesa do Dallas, classificada em terceiro lugar na liga que chegava, conseguiu paradas na quarta descida nas três últimas posses de bola dos Seahawks. E DaRon Bland fez sua oitava interceptação, líder da NFL, no final do terceiro quarto, depois de ter sido queimado várias vezes no início do jogo.

Os Cowboys mantiveram viva sua melhor seqüência de vitórias em casa desde uma sequência de 18 jogos no antigo Texas Stadium de 1979-81.

Dallas perdia por 35-30 quando Zach Charbonnet foi parado na quarta para 1 perto do meio-campo. Sete jogadas depois, Ferguson marcou e Prescott acertou Brandin Cooks para a conversão de 2 pontos. Cooks também teve uma captura de TD no segundo quarto.

CeeDee Lamb teve a outra recepção para touchdown ao terminar com 12 recepções para 116 jardas, e sua corrida de 24 jardas em uma varredura a jato ajudou a definir o field goal final de Aubrey para colocar Dallas à frente por seis. Isso aconteceu depois que Smith lançou uma quarta descida incompleta perto do meio-campo, faltando 3:11 para o fim.

Dallas tinha uma vantagem de dois dígitos no quarto período em cada uma das cinco primeiras vitórias em casa. Desta vez, perdeu durante os primeiros 25 minutos após o intervalo, antes de derrotar um time com recorde de vitórias pela primeira vez nesta temporada.

Dak Prescott destaca a vitória da sua equipe: “Uma grande vitória”

“Este foi um grande problema”, disse Prescott. “O primeiro com histórico de vitórias, mas mais importante do jeito que fizemos. Jogo difícil, derrota no intervalo, derrota no quarto período. A galera e o time só faziam jogadas quando eram necessárias”.

Os Seahawks chegaram ao meio-campo faltando 1:11 para o fim, mas a pressão de Micah Parsons na quarta descida forçou Smith a jogar a bola no chão, selando a vitória.

Metcalf teve o recorde da temporada de 134 jardas em seis recepções em seu segundo jogo de três TDs na carreira, enquanto os Seahawks marcavam touchdowns em cinco de suas primeiras sete tentativas, depois de chegar com 20 posses consecutivas sem um TD ofensivo.

Smith também correu para marcar ao lançar para 334 jardas com uma interceptação.

A extensão de Seattle sem um TD ofensivo terminou em sua terceira jogada – e a mais longa no ataque nesta temporada – quando Metcalf derrotou Bland uma semana depois que o cornerback do Dallas estabeleceu um recorde da NFL com seu quinto retorno de interceptação para um touchdown nesta temporada.

Bland cortou na frente de Metcalf para tentar quebrar a inclinação enquanto o safety Donovan Wilson se aproximava, deixando Metcalf livre no meio do campo para atingir 22,23 mph, o mais rápido para um portador de bola desde o início da temporada de 2020, no caminho para uma vantagem de 7-3 e o primeiro déficit dos Cowboys em casa nesta temporada.

Jaxon Smith-Njigba preparou dois touchdowns ao gerar penalidades por interferência de passe na end zone. No segundo, os oficiais determinaram que Smith-Njigba fez uma recepção de TD de 30 jardas sobre Bland. Mas a decisão sobre a captura de Smith-Njigba foi anulada após revisão.

Faltando 7 segundos para o intervalo e sem tempo limite, Smith lançou um passe de 1 jarda antes que os árbitros dissessem que Dallas havia pedido o tempo limite e, em seguida, lançou um passe de 1 jarda para Metcalf que contou. Isso deu aos Seahawks uma vantagem de 21 a 20 no intervalo.

Seattle marcou novamente para iniciar o segundo tempo na corrida de 5 jardas de Smith, mas os Cowboys responderam com a pontuação de 6 jardas de Tony Pollard enquanto as equipes combinavam 58 primeiras descidas (33 para Dallas, 25 para Seattle) enquanto convertiam 17 de 28 terceiras descidas (9 de 14 para os Seahawks, 8 de 14 para os Cowboys).

“Achei que jogamos quatro quartos difíceis entre idas e vindas”, disse Julian Love, safety de Seattle. “Não terminei.”

LESÕES

Seahawks: LB Jordyn Brooks machucou o tornozelo e não voltou. … RB Kenneth Walker III perdeu o segundo jogo consecutivo devido a uma lesão oblíqua.

A SEGUIR

Ambas as equipes têm um mini-intervalo após jogos consecutivos de quinta-feira, e ambas têm revanche em 10 de dezembro contra os rivais líderes da divisão. Seattle visita São Francisco apenas em seu segundo jogo desde que os Niners solidificaram sua liderança na NFC West com uma vitória por 31-13 sobre os Seahawks. A revanche do Dallas contra o Philadelphia acontece um mês depois que os Eagles assumiram o controle da NFC East.