A defesa dos Ravens feriu cinco quarterbacks durante a temporada de 2023 da NFL

FCinco quarterbacks já sofreram lesões ao jogar contra o Corvos de Baltimore em 2023 NFL temporada, mais recentemente São Francisco 49ers QB Brock Purdyque sofreu um golpe doloroso durante a derrota de seu time na semana 16 para o cabeça-de-chave número um do AFC.

Adam Schefter de ESPN acessou o X, anteriormente conhecido como Twitter, na terça-feira para apontar as notáveis ​​lesões do quarterback causadas pela defesa dos Ravens, o que fez os fãs questionarem se o jogo sujo está envolvido.

Keaton Mitchell, do Ravens, sofre uma lesão horrível no joelho: “É de partir o coração” – vídeo gráficoJasser Akle

Titãs do Tennessee QB Ryan Tannehill sofreu uma torção no tornozelo na semana 6 contra o Baltimore e perdeu o cargo de titular para o novato Will Levisque foi descartado para o jogo de domingo contra o Seattle Seahawks devido a lesão, abrindo caminho para o retorno do veterano.

Deshaun Watson do Cleveland Browns foi a próxima vítima da defesa dos Ravens, sofrendo uma fratura no ombro na semana 10, seguida por Cincinnati Bengals quarterback Joe BurrowO ligamento do pulso rompido na semana seguinte.

As semanas 15 e 16 marcaram outro conjunto de lesões consecutivas no QB causadas pela defesa do Baltimore, começando com Jaguares de Jacksonville‘ Trevor Lawrence e mais recentemente o já mencionado Purdy. que lançou quatro escolhas contra os Ravens.

A defesa dos Ravens é suja ou de elite?

A defesa dos Ravens é tudo menos suja. Eles são um grupo de elite de defensores liderados pelo técnico John Harbaugh.

Na verdade, Baltimore tem sofrido jogadas sujas nesta temporada, incluindo uma lesão no tight end Marcos Andrews.

Linebacker do Bengals Logan Wilson poderia ter encerrado a temporada de Andrews com um hip-drop tackle, que muitos especialistas acreditam que deveria ser banido.

Alguns jogadores do Ravens, o zagueiro Wilson, dizendo que não é um jogador sujo, o que só os faz parecer uma defesa profissional. A razão pela qual os zagueiros se machucam contra eles é porque eles são o grupo de jogadores mais difícil e mais contundente da liga.