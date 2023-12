A demissão de Al Michaels dos playoffs da NFL por causa da teoria de Taylor Swift irrita os fãs

Al Michaels não fará parte da NBC NFL cobertura dos playoffs, e os fãs não estão felizes com os rumores de que Taylor Swift pode ter desempenhado um papel nisso.

A emissora veterana é um nome familiar para NFL fãs, e o fato de sua voz não ser ouvida durante os playoffs deixou muitos confusos e chateados.

Taylor Swift dá uma festa de aniversário selvagem sem Travis KelceMarca.com

Uma das teorias que circulam é que Michaels‘a ausência se deve aos seus comentários sobre Rápido. A cantora se tornou um nome familiar em alguns jogos desde que começou a namorar Travis Kelce e assistir aos seus jogos.

Comentários de Michaels sobre Swift

Com Swift presença em Chefes de Kansas City jogos em destaque, isso fez com que algumas transmissões prejudicassem a ação em campo.

Michaels deixou claro que não estava interessado em fazer isso durante um jogo, afirmando: “Você não pode fazer do show secundário o show.”

Seus comentários contrastam com o NFLcom a liga absorvendo toda a atenção Rápido e seus fãs trouxeram para a liga. Isso fez com que as mídias sociais e as emissoras da liga se apoiassem fortemente em Rápido.

Fãs e sua teoria sobre por que Michaels saiu

Dado Michaels deixou claro que não era fã de dar Rápido mais atenção do que o jogo, os torcedores acreditam que isso o colocou em desacordo com as emissoras.

Como resultado, os fãs acreditam Michaels foi retirado da cobertura dos playoffs da NFL por causa de sua posição em relação a Swift, o que não está agradando a muitos deles.

“Para ser honesto, é uma pena”, escreveu um fã, acrescentando: “Rodger Goodell continua a levar o futebol para a luta livre, em vez de um evento esportivo real”.

“Não acredito que estou dizendo isso, mas estou apostando muito com Al nisso”, escreveu outro torcedor, com um terceiro acrescentando: “Eu não me importo pessoalmente de quem é o cônjuge. assistir futebol. Se você vai me mostrar a pessoa querida de alguém, fico chateado.

Embora alguns fãs não estejam satisfeitos com a decisão, não há confirmação de que Swift foi o motivo pelo qual o veterano foi deixado de fora.

Na verdade, Michaels recebeu o título de “emérito” na NBC, com alguns acreditando que a rede preferiria promover seu elenco regular.