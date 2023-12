A discussão acalorada de Deion Sanders com Jay Norvell: Por que sua mãe estava envolvida?

Deion Sanders ficou na defensiva em relação à mãe em uma disputa com Técnico do Colorado State, Jay Norvellapós comentários feitos na mídia que Treinador Principal sentiu que era dirigido a ela antes de um jogo de futebol americano universitário.

Foi um ano interessante para Deion Sandersque se tornou altamente cotado na fase inicial do Futebol da NCAA um ano antes de tudo desmoronar: discutiu com jogadores, foi abandonado por seu parceiro romântico e agora surgiu um vídeo da briga com Norvell.

“Quando converso com os adultos, tiro o chapéu e os óculos” Norvell disse à mídia antes do jogo. “Isso é o que minha mãe me ensinou.”

Foi uma referência não tão sutil a Lixadeiras que costuma ser visto usando chapéu e óculos escuros em campo durante os jogos de seu time, algo que Sanders levou para o lado pessoal após o jogo.

“Oh, você estava falando sobre minha mãe, cachorro,” Lixadeiras disse depois que Norvell tentou insistir que não. “Sim, você estava. Você estava. Você estava.”

Búfalos perdem em 2023

Estado do Colorado perdeu aquele jogo como Búfalos de Sanders venceu três de seus primeiros jogos de futebol universitário, os outros dois contra o TCU e Nebrasca.

Mas eles perderam um jogo de bowl confortavelmente no final, depois de terminarem com um recorde de 1-8 no Conferência Pac-12 e uma contagem geral de 4-8. Eles terminaram no final do Classificação do Pac-12oito vitórias atrás do Huskies de Washington.

Eles também enfrentaram um êxodo de jogadores e treinadores, levando a questões sobre o estilo de gestão de Sanders, apesar de ele ter sido apontado como o “Esportista do Ano” da Sports Illustrated, com muitos sentindo que ele estava rescindindo contratos injustamente.

Ninguém sabe como o produto futebol em 2024 em Campo Folsom irá, mas Sanders’ A abordagem de bilheteria do jogo oferecerá entretenimento anual.