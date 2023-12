A doce saudação que Bruce Willis recebeu de sua esposa em seu aniversário: Um homem especial

Bruce Willis desfrutou de um toque amoroso de sua esposa em seu aniversário de 68 anos, quando o lendário ator foi descrito como “um homem especial” em uma comovente foto do Instagram.

Willis‘A condição de saúde é um enigma no momento. O ator americano sofre de afasia, aliada a demência frontotemporal e a situação está cada vez pior e o ambiente familiar não sabe até onde vai a doença.

Emma Heming Willis dá primeira entrevista desde o diagnóstico de demência de Bruce

Há poucos dias, a US Weekly noticiou que o ator alternava momentos bons e ruins, mas com o passar dos dias, os momentos mais difíceis vieram com muito mais frequência do que os de felicidade com o pai e o marido.

No entanto, apesar das más notícias, surgiram algumas boas notícias. A esposa dele, Emma Hemingdeixou uma mensagem carinhosa para o marido no aniversário dele, mas postou uma foto do casal parecendo muito feliz enquanto estavam de férias.

Ela legendou o upload no Instagram, de propriedade da Meta, “16 anos com este homem especial. Meu amor e adoração por ele só crescem”.

Sua postagem foi repleta de comentários de apoio à família por parte de fãs que se lembram de suas atuações icônicas em “Die Hard”, “Moonlighting”, “Armageddon” e “The Sixth Sense”.

Como está a saúde de Willis?

O ator continua cuidando da saúde em sua casa na Califórnia, depois que os médicos alertaram a família que ele deveria ser cuidado 24 horas por dia. Toda a família cuida da distribuição das tarefas, mas quem passa mais tempo com o ator é Bainhasua esposa há 14 anos.

É ela quem costuma informar as filhas, que moram fora da Califórnia, sobre a evolução da doença.

Tristemente, a família Willis não está mais confiante na recuperação total das habilidades mentais de seu pai e diz, de acordo com a US Weekly, que eles percorreram um longo caminho desde o primeiro diagnóstico de sua doença.

A comunicação, a fala e a escrita do ator podem ter sido afetadas, pois essas são algumas das funções cognitivas que se perdem com a afasia.