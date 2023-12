A dura mensagem dos ex-gerentes de Michael Schumacher: não tenho mais esperança de vê-lo novamente

AÉ o décimo aniversário do acidente de esqui que mudou a vida da lenda da Fórmula 1 Michael Schumacher abordagens, há um notável vazio de informações sobre sua saúde.

Willian Weberum de SchumacherOs primeiros mentores e ex-gerente de , tem sido uma das poucas vozes que fornecem informações sobre o bem-estar do ícone do automobilismo.

No entanto, Corina, Schumacheresposa, teria barrado Weber de visitar seu ex-protegido.

Refletindo sobre a década desde o acidente, Weber expressou um profundo sentimento de desespero.

“Infelizmente, quando penso em Michael agora, não tenho esperança de vê-lo novamente”, observou.

“Não há notícias positivas depois de dez anos.”

Não é permitido ter contato com Schumacher

Weberque se considera amigo do heptacampeão de Fórmula 1, lamentou não ter visitado Schumacher no hospital após o acidente na França.

Ele admitiu sentir um profundo impacto emocional, agravado pelo fato de que Corina contato posterior restrito.

“Eu me senti como um cachorro depois do acidente”, acrescentou.

“Claro, também o fato de que Corina não me permitiu mais contato. Mas em algum momento, eu tive que me libertar Michaelseparar.”

Apesar da distância emocional, Weber viu-se continuamente reconhecido como Schumacherex-empresário de, com pessoas perguntando sobre o bem-estar da lenda do automobilismo.

“Mesmo três ou quatro anos depois, as pessoas que me reconheceram ainda me perguntavam: ‘Você é Schumacherex-empresário. Como é Michael?'” ele notou.

“Foi quando parei de tentar me explicar e pensei: ‘Por que ninguém me pergunta como estou?’ Ficou claro para mim: ‘Bem, agora acabou. Essa merda tem que sair da minha cabeça.'”

Weberque narrou suas experiências em um livro intitulado ‘Gasoline in the Blood’, também criticou Schumacherfilho, Mikee sua saída do grid da Fórmula 1.

Weber acredita que se ele estivesse envolvido com Mikecarreira, o resultado poderia ter sido diferente.

“Eu penso Michael estava ansioso para levar o garoto para a Fórmula 1 e gerenciá-lo do jeito que eu costumava gerenciá-lo”, Weber declarado.

“Se eu estivesse em Mikelado, este Haas chefe de equipe [Guenther Steiner] não teria feito tão mal, e Mike teria tido uma segunda chance em outro lugar.”