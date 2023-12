A emocionante agenda de Lionel Messi para começar 2024 com o Inter Miami

Lionel Messi está definido para um início agitado em 2024, já que sua programação com Inter Miami se desenrola, apresentando uma série de jogos internacionais e competições nacionais cruciais.

A jornada começa com um confronto de pré-temporada contra a seleção de El Salvador, no dia 19 de janeiro, no Estádio Cuscatlan, em San Salvador. Este jogo marca o início dos preparativos do Inter Miami antes da emocionante campanha de 2024.

Turnê asiática do Inter Miami

Seguindo isto, Messi embarca em uma turnê pela Ásia, encontrando algumas reuniões emocionantes e confrontos desafiadores. No dia 29 de janeiro, ele enfrentou Al-Hilal em Riad, reunindo-se com seu amigo íntimo Neymar.

Uma reunião subsequente em 1º de fevereiro verá Messi travando chifres com Cristiano Ronaldo e Al Nassrpotencialmente marcando o último confronto entre os dois ícones do futebol.

Em meio a esses compromissos internacionais, MessiO emocionante retorno de Bennett ao Estádio DRV-PNK em 15 de fevereiro é um momento marcante. Inter Miami enfrentar Old Boys de Newello clube de Messia juventude, em uma partida que ressoa globalmente.

A programação repleta de ação continua com o início da temporada oficial da MLS em 21 de fevereiro, onde Inter Miami face Lago Salgado Real no Estádio DRV-PNK em Fort Lauderdale. A equipe mais tarde assume Galáxia de Los Angeles em 25 de fevereiro e Cidade de Orlando SC em 2 de março.

No entanto, os holofotes se intensificam com o início da Copa dos Campeões da Concacaf, onde Inter Miamitendo garantido a entrada nas oitavas de final, enfrentará Nashville SC ou Moca da República Dominicana. A primeira mão está marcada para 4 de março e a crucial segunda mão está marcada para 13 de março.