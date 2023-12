A enterrada desafiadora de LeBron James deixa os fãs loucos: ‘o verdadeiro GOAT’

Lebron James continua mostrando à NBA que a idade é apenas um número. O Los Angeles Lakers A estrela está a 10 dias de completar 39 anos, em 30 de dezembro, e está jogando em sua 21ª temporada. Não foi outra grande estatística (25 PT, 10 RB e 9 AST) da estrela, no entanto, que impressionou os fãs na noite de quarta-feira… Foi uma enterrada monstruosa que lembra os primeiros anos de LeBron na liga.

A enterrada de LeBron James veio no início do primeiro quarto, depois de levar a bola até a linha do meio da quadra. O ‘Rei’ driblou facilmente o atacante do Bulls, Patrick Williams, para a pintura aberta e executou uma enterrada voadora com uma mão com autoridade.

Os fãs de LA, em particular, mostraram grande orgulho na peça de LBJ: “The true GOAT”. Como sempre, alguns ficaram céticos no debate em andamento sobre quem é o maior de todos os tempos da NBA, mas mesmo assim se curvaram ao que ele está fazendo aos (quase) 39 anos de idade.

Em má forma depois de vencer o torneio da temporada

O Lakers perdeu quatro dos cinco jogos desde que venceu o torneio de temporada da NBA.

LeBron James surpreende a NBA com seus raros e espetaculares arremessos de três pontosYouTube

Perdendo por até 18 pontos no início do segundo quarto, LA se recuperou para reduzir o déficit para dois até a metade do terceiro quarto, mas não conseguiu superar DeMar DeRozan e Chicago. Apesar do jogo sólido de LeBron, os Bulls nunca perderam após os primeiros dois minutos do primeiro quarto, e ambas as equipes esvaziaram seus bancos nos minutos finais.