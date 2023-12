A esposa de Derek Fisher, Gloria Govan, processou dívidas de negócios de cannabis

Glória Govanex-estrela do Basketball Wives e esposa do ex- Jogador da NBA, Derek Fisherfoi processado pela Silver Leaf Events e sua empresa RLNTLSS Brands por supostas contas não pagas relacionadas ao seu negócio de cannabis.

A ação acusa os réus de quebra de contrato, fraude, deturpação intencional e conspiração para se envolver em práticas comerciais desleais.

Silver Leaf Events, de propriedade de Amanda Tingler, foi apresentado a Govan em janeiro de 2023 e propôs ajudar com um projeto de vídeo para seu negócio de cannabis.

Govan concordou em avançar com a proposta e solicitou um contrato oficial. Silver Leaf enviou o contrato em abril de 2023, exigindo Govan pagar $ 15.000.

No entanto, a empresa afirma Govan nunca o fiz e recebi uma reviravolta durante semanas.

A empresa expressou preocupação sobre o pagamento e afirma que Govan continuaram a fazer promessas de pagamento, mas nunca cumpriram.

O terno completo

“[Silver Leaf] trabalhou no projeto até o final de abril, enquanto colaborava regularmente com GLORIA GOVAN e preparava as coisas com as marcas e a equipe de produção para as filmagens”, disse o processo.

“[Silver Leaf] filmou o conteúdo do projeto, com direção de GLORIA GOVAN, no dia 19 de abril de 2023.

“Naquela manhã, antes das filmagens, [Silver Leaf] enviou a GLORIA GOVAN uma mensagem de texto lembrando-a de assinar o contrato e enviar o pagamento imediatamente.

“GLORIA GOVAN enviou uma mensagem [Silver Leaf] respondeu dizendo que iria enviar dinheiro para Zelle no valor de $ 7.500,00 do valor devido pela produção do primeiro episódio.

“Novamente, os Réus não enviaram nenhum pagamento por esse valor para [Silver Leaf].

“GLORIA GOVAN afirmou então que só poderia enviar US$ 1.000,00, mas que enviaria mais em “parcelas” à medida que avançassem com o projeto.

“[Silver Leaf] acredita razoavelmente que os Réus manipularam a Sra. Tingler e os forçaram a assumir custos relacionados aos seus negócios sem intenção de pagar pelo trabalho realizado ou pelos custos de produção.