A esposa de Gilbert Burns reage à briga de Sean Strickland x Dricus Du Plessis no UFC 296

Os headliners do UFC 297, Sean Strickland e Dricus Du Plessis, participaram de uma briga no fim de semana passado em Las Vegas, durante o UFC 296 na T-0Mobile Arena, e tudo aconteceu em torno da esposa e dos filhos de Gilbert Burns.

O desafiante meio-médio do UFC assistia ao evento ao lado de Bruna Burns e seus filhos, Pedro e Joshua, apoiando o amigo Alexandre Pantoja antes de sua defesa de título no co-evento principal contra Brandon Royval, quando Strickland e Du Plessis foram exibidos na transmissão.

O campeão dos médios, que defende o título na luta principal do UFC 297, no dia 20 de janeiro, sobrepujou Du Plessis após um breve bate-papo verbal. Strickland sinalizou para Bruna e seus filhos se afastarem antes do ataque surpresa.

“Ele disse, ‘Com licença, com licença’, e eu disse, ‘Tudo bem então’”, disse Bruna Burns ao MMA Fighting. “’Durinho’ puxou o Josué e me disse: ‘Sai daí, eles vão brigar!’ Estávamos olhando para a tela grande e não víamos nada. Jamahal [Hill] me puxou assim que percebeu que eles iriam brigar.”

Du Plessis já estava presente quando a família Burns chegou à T-Mobile Arena, e Strickland chegou mais tarde naquela noite. Bruna disse que “eles estavam bem, apertaram as mãos e tudo mais, mas não houve outra interação entre eles”. De acordo com ela, “[Strickland] mandou uma mensagem para ‘Durinho’ depois se desculpando, perguntando se algo tinha acontecido comigo e com as crianças.”

“Pedro estava assistindo [the brawl] da primeira fila”, disse Burns com uma risada. “Ele ama isso. Ele está sentado lá, a confusão acontecendo, e ele está observando. Josué estava um pouco assustado. ‘Eles não vão lutar já? Por que isso já está acontecendo? Eu disse: ‘Oh, filho, ele o chamou para lutar ali mesmo e ele foi em frente’.

Toda a família escapou ilesa. Strickland foi escoltado para fora da arena após o incidente, e Du Plessis permaneceu até o final do card.

Gilbert Burns está programado para voltar ao octógono no dia 9 de março, quando a companhia retorna a Miami para o UFC 299, e a família estará presente mais uma vez. Bruna, que aos 18 anos já disputou luta de MMA amador e outras artes marciais, descartou um dia encurralar “Durinho”. Ela continuará a gritar instruções da multidão e espera uma vitória por finalização contra o promissor Jack Della Maddalena em março.