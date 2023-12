A esposa de Jason Kelce, Kylie, aproveita a festa de Natal com outros Eagles WAGS

Ccomemorar o Natal ganha uma vibe diferente para Jason Kelce e a Filadélfia Eaglesenquanto enfrenta uma seqüência de três derrotas consecutivas após um início de temporada promissor de 10-1.

As recentes derrotas contra o San Francisco 49ers, Dallas Cowboys e Seattle Seahawks testaram a sua coragem, fazendo de uma celebração festiva um potencial impulsionador do moral.

Em meio aos desafios, o Águias garantiram sua sexta participação nos playoffs em sete temporadas. Enquanto os jogadores se preparam para o confronto da Semana 16 contra o Gigantes de Nova Yorkas esposas e companheiras dos integrantes da equipe se reuniram para uma comemoração de Natal.

Como os Eagles têm procurado relaxar nas festas de fim de ano?

Kylie McDevitt Kelceesposa de Jason Kelce, compartilhou um instantâneo no Instagram capturando a reunião festiva de outras pessoas importantes dos jogadores dos Eagles. Os co-anfitriões do evento, Jordan Britt Lovato (esposa do long snapper dos Eagles Rick Lovato) e Annie Elliott (esposa do placekicker dos Eagles Jake Elliott), somado à alegria festiva.

Participaram das festividades figuras notáveis ​​como Aria Meyer (parceiro de Dallas Goedert), Kelsey Kay Holmer (namorada de Lane Johnson), Mariah Rojas (noivo de Boston Scott), e Megan Morrow (esposa de Nicolau Morrow).

A lista de convidados foi ampliada para incluir Esposa de Tanner McKee, Lauren, Sophie Calcaterra (esposa de Grant Calcaterra), Kyle Mann (esposa de punteBraden Mann), Teresa Toth (esposa de Brett Toth), Brooke Dickerson (esposa de Landon Dickerson), e Kiyomi Mariota (melhor metade de Marcus Mariota).

Kylie Kelce, conhecida entre os fãs dos Eagles por exibir uma réplica da jaqueta Kelly-Green da falecida Princesa Diana, leiloou sua versão autografada para apoiar o Fundação Eagles para Autismo.

Sua conexão com os Eagles é profunda, com o casal se conhecendo no aplicativo de namoro Tinder em 2015, oficializando seu relacionamento em novembro do mesmo ano e se casando em abril de 2018, apenas dois meses após o triunfo dos Eagles no Super Bowl LII. .

Os Kelces são pais de três filhas: Wyatt Elizabeth (quatro anos), Elliotte Ray (três) e Bennett Llewellyn (dez meses).