A esposa de Kanye West, Bianca Censori, quebra o frio e gosta de lap dance

Bianca Censori está parecendo uma mulher totalmente nova – basta uma dança erótica para finalmente vê-la sorrindo, relaxando e aproveitando completamente um passeio à tarde com Kanye West em Miami.

Claro, Bianca tem sido a musa do marido… servindo como uma tela em branco e inexpressiva para sua criatividade artística – por mais bizarra que seja – e é por isso que este vídeo dela soltando o domingo é tão interessante.

Com Ye distraído pelos outros, a modelo australiana concentrou sua atenção em DJ Sky High Bebê … que começou a trabalhar rebolando no colo da Bianca – e como você pode ver, ela estava totalmente curtindo.

A Bianca fria que estamos acostumados a ver já se foi há muito tempo, pois ela incentivava os movimentos eróticos da amiga. Ainda bem que a Sra. West estava vestido para a ocasião, com um traje transparente de arregalar os olhos.

Ela também está animada com a música tocando no Dukunoo Jamaican Kitchen – o mesmo local onde Kanye tocou algumas de suas novas músicas de seu próximo álbum com Ty Dolla $ign.