A esposa de Patrick Mahomes, Brittany, envia uma mensagem de quatro palavras após o colapso do Chiefs QB

TA pressão pode estar ficando demais para o quarterback estrela do Kansas City Chief Patrick Mahomes para lidar após seu colapso durante a derrota por 20-17 para o Buffalo Bills no domingo.

Felizmente para o vencedor do Super Bowl de 2023, ele tem sua rocha atrás dele, com sua devotada esposa Bretanha pronta para dar todo o seu apoio à jovem de 25 anos num momento que se revela difícil.

Patrick Mahomes furioso com os dirigentes após derrota do Chiefs para o Bills

Mahomes tem enfrentado dificuldades nas últimas semanas e as tensões aumentaram quando ele lançou um discurso furioso contra as autoridades por causa de uma chamada controversa que contribuiu para a sua derrota,

Depois do jogo, Mahomes admitiu que foi difícil aceitar a decisão dos árbitros depois de terem cometido – na sua opinião – um erro ao marcar impedimento contra Kadarius Toney.

“É difícil de engolir. Não só de mim e do futebol em geral, tirar uma grandeza como essa, para um cara como Travis [Kelce] para fazer uma jogada como essa, você quer ver os caras em campo decidirem o jogo”, disse ele aos repórteres.

“Eles são humanos. Eles cometem erros. Mas toda semana falamos sobre algo.”

O lembrete comovente de Brittany

Mahomes‘ esposa Bretanhaque apoiou o marido criticando as autoridades em sua conta do Instagram, optou por sair do caminho da guerra enquanto a mãe de dois filhos demonstrava seu carinho com uma postagem comovente.

Numa série de imagens publicadas na sua conta, que tem 2,2 milhões de seguidores, Mahomes é visto agachado e abraçando os seus filhos pequenos – com Bretanha sorrindo para ele na linha lateral.

Fazendo referência a Mahomes‘ número da camisa, ela escreveu: “Andando com 15 sempre”, acompanhando a legenda com um coração vermelho para mostrar seu apoio.

Chefes em uma corrida difícil

Chefes de Kansas City pareceram abaixo da média nos últimos dois jogos, não conseguindo marcar nem 20 pontos por jogo nas derrotas para o Green Bay Packers e as contas.

Se perderem o próximo confronto na Semana 15 contra o Patriotas da Nova Inglaterra e a Denver Broncos conseguir vencer, a corrida pela cabeça-de-chave da AFC West provavelmente esquentará.

Os Chiefs ainda mantêm um histórico melhor (8-5) atualmente do que o Broncos (7-6), mas iniciou uma sequência de duas derrotas consecutivas no pior momento possível da temporada regular.

Será até Mahomes para tirá-los da crise conforme a temporada atinge seu clímax antes dos playoffs.