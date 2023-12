A esposa de Russell Westbrook faz um ‘AND ONE’ e grita na cara dele

Russell Westbrook, armador do Los Angeles Clippers tem dado muito o que falar por suas ações irreverentes, recentemente teve uma acalorada discussão com um torcedor quando decidiu confrontá-lo. Mas desta vez ele dá o que falar através de um vídeo comovente com sua família.

O vídeo de Russell Westbrook brincando no quintal com sua família se tornou viral recentemente. O nove vezes All-Star jogou basquete com sua esposa Nina Westbrook e seus três filhos. Parecia que Westbrook e suas filhas gêmeas eram companheiros de equipe, enquanto mãe e filho estavam no mesmo time. Noah Westbrook tentou driblar a defesa antes de finalmente passar para sua mãe, que marcou após uma bandeja reversa suave usando a tabela, apesar de Russell ter cometido falta nele e contado.

Apesar das discussões às vezes acaloradas entre Westbrook e alguns fãs a maioria dos jogadores da NBA não expressou nada além de apreço por ele. Eles não entendem por que ele recebe tanto ódio, principalmente nas redes sociais.

O Los Angeles Clippers venceu seu último jogo contra o Golden State Warriors por 113-112, apesar do fato de o Guerreiros liderou o placar durante todo o jogo, exceto nos últimos 9,2 segundos, onde conquistou a vitória com uma cesta de três pontos de Paul George.

Esta noite eles enfrentam o Denver Nuggets que estão em uma seqüência de 14 vitórias contra 7 derrotas. Será que os Clippers conseguirão equilibrar sua seqüência de 9 jogos vencidos contra 10 perdidos?