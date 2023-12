A estrela da NFL Chandler Jones envolvido em confronto com a polícia no Arizona

Chandler Jones esteve recentemente envolvido em outro desentendimento com a polícia – desta vez, o confronto do astro da NFL com a polícia aconteceu enquanto ele estava no Arizona.

De acordo com um vídeo que o ex-pass rusher do Las Vegas Raiders postou em seu Instagram na manhã de segunda-feira, vários policiais do Gabinete do Xerife do Condado de Maricopa pararam em uma residência que ele procurava para falar com ele.