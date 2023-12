A estrela de ‘Dukes of Hazzard’ John Schneider faz ameaça de morte contra o presidente Biden

Estrela de “Os Duques de Hazzard” John Schneider provavelmente receberá uma visita do Serviço Secreto em um futuro próximo… porque ele fez uma ameaça de morte nas redes sociais contra Presidente Biden .

O ator, famoso por interpretar Bo Duke no icônico programa de TV, postou no Twitter na quarta-feira, afirmando que Biden e seu filho, Caçador Biden, “deveria estar publicamente com fome.” O tweet completo de John dizia: “Sr. Presidente, acredito que você é culpado de traição e deveria ser enforcado publicamente. Seu filho também. Sua resposta é…? Atenciosamente, John Schneider.”