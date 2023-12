A estrela de ‘Jay and Silent Bob’ Jason Mewes se apresenta na peça do quebra-nozes da filha

Jay se apresentou em sua filha Logan no início deste mês, dançando ao lado de outros pais do elenco.

Disseram-nos que Jason foi abordado pela primeira vez por Pamela Daukayev o diretor executivo da escola e Marat esposa de Jason, com Jason concordando, apesar de não ter ideia do que significava ser um Dancing Dad.

As responsabilidades de balé de Jason incluíam 4 danças no palco fantasiado com uma bailarina Lola Vernetti … além de ajudar os outros 27 Dancing Dads a auxiliar a equipe e mover móveis e cenários entre as cenas. Não é uma tarefa fácil, para dizer o mínimo.