A estrela de ‘Jersey Shore’ Angelina Pivarnick dança em um clube de strip enquanto o dinheiro voa

Estrela de ‘Jersey Shore’ Angelina Pivarnick não é estranho se divertir… uma habilidade que ela usou bem enquanto trabalhava no palco de um clube de strip no fim de semana.

Pivarnick foi o centro das atenções no 35 XXXV Gentlemen’s Club no sábado à noite em Jersey. Angelina não parecia nem um pouco intimidada enquanto dançava, ficando de quatro e até trabalhando no mastro.