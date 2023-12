A estrela do Chargers, Justin Herbert, sofre fratura no dedo na derrota para o Denver

Carregadores de Los Angeles quarterback Justin Herbert foi descartado para o segundo semestre Carregadores‘perda da semana 14 para o Denver Broncos.

Herberto machucou o dedo da mão direita de arremesso no final do primeiro tempo e foi substituído pelo reserva Easton Vara. O quarterback estrela do Chargers completou nove de suas 17 tentativas de passe para 96 ​​jardas e lançou uma interceptação para Denverde Jonathan Cooper.

Brandon Staley enlouquece com o repórter após a derrota do ChargersParker Johnson

Como Herbert se machucou?

Herberto caiu para trás faltando 3:11 para o final do segundo quarto e estava passando por suas progressões quando Broncos passador Zach Allen irrompeu pela linha ofensiva. Allen tentou rebater o passe de Herbert na linha de scrimmage, mas errou – e bateu na mão direita de Herbert no processo de derrubá-lo.

Acontece que Herbert machucou o dedo indicador direito na jogada e não conseguiu completar o primeiro tempo. Grudar, cuja última ação da temporada regular ocorreu em 2020, em vez disso a completou e assumiu o centro no início do segundo tempo. Os Chargers perderam por 24-7.

Herbert jogou a maior parte da temporada de 2023 com uma fratura no dedo médio da mão esquerda. Agora que uma fratura foi confirmada na mão de arremesso, há uma preocupação significativa sobre se ele estará disponível para o restante da temporada de 2023.

A última coisa que os Chargers danificados precisavam

Herberto tem sido a única constante em uma temporada extremamente decepcionante para o Carregadoresque entrou na temporada abrigando Super Bowl espera, mas agora tem um recorde de 5-8 e um dos NFLas piores defesas.

Os Chargers ficaram sem receptor estrela Mike Williams desde que sofreu uma lesão no ligamento do joelho na semana 3, o que limitou o O ofensa até certo ponto. Correndo de volta Austin obrigado perdeu três jogos devido a uma lesão no tendão da coxa e, na defesa, edge rusher Joey Bosa pousou na reserva de feridos com uma torção no pé.

Os anjos é altamente improvável que se classifique para os playoffs e terá que determinar se Herbert está bem o suficiente para retornar para os próximos jogos – ou se finalmente é hora de apostar em 2023 e olhar para 2024.