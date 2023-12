A estrela do Steelers, LB TJ Watt, foi colocada em protocolo de concussão após relatar sintomas na sexta-feira

TO Pittsburgh Steelers colocou a estrela fora do linebacker TJ Watt no protocolo de concussão.

O eterno candidato ao All-Pro e Jogador Defensivo do Ano relatou sintomas semelhantes aos de uma concussão aos médicos do time na sexta-feira, um dia após a derrota por 21-18 para o New England.

Watt, cujos 14 sacks estão em segundo lugar na NFL, atrás de Khalil Mack, saiu brevemente do jogo de quinta à noite no primeiro quarto depois de levar uma joelhada inadvertida na máscara do running back do Patriots, Ezekiel Elliott.

Watt passou um breve período afastado antes de retornar, registrando cinco tackles enquanto jogava 51 dos 57 snaps defensivos do Pittsburgh. Ele ficou sem sack pela terceira vez em 13 jogos.

Alex Highsmith, que com Watt forma um dos melhores conjuntos de edge rush da NFL, perdeu a maior parte da derrota para o New England depois de entrar no protocolo de concussão no primeiro quarto.

Todo o núcleo de linebacking de Pittsburgh foi afetado por lesões nesta temporada. Os inside linebackers Kwon Alexander e Cole Holcomb já estão de fora este ano e Elandon Roberts jogou contra os Patriots, apesar de uma lesão na virilha.

Os Steelers têm opções limitadas de linebacker externo, com o novato Nick Herbig e o veterano Markus Golden sendo os únicos jogadores no elenco ativo atual com experiência como linebacker externo.

Pittsburgh (7-6) joga contra Indianápolis (7-5), candidato aos playoffs da AFC, no próximo sábado.