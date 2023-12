A estrela do Timberwolves afirma que o Lakers está com medo de colocar LeBron James nele no um contra um

Lobos de madeira guarda Antonio Eduardo nunca foi de falta de confiança. A ex-escolha número 1 geral está desfrutando de uma quarta temporada incrível no NBA como uma das estrelas de um Minesota equipe que detém o melhor recorde no Associação – o que apenas aumentou sua autoconfiança.

Em uma nova entrevista com Complexo, Eduardo disse que quer “cozinhar” qualquer oponente que fique em seu caminho, mas há uma pena que ele ainda precisa colocar em seu boné – Lebron James. No entanto, quando os Timberwolves e Lakers se encontram, as duas estrelas não tendem a entrar em muitas batalhas um contra um.

LeBron James surpreende a NBA com seus raros e espetaculares arremessos de três pontosYouTube

“Nunca sai como planejado porque eles sempre me formam em dupla“, disse Edwards sobre Oabordagem para protegê-lo. “(LeBron) é o melhor jogador há muito tempo, então acho que essa é a principal pessoa que tento cozinhar. Ele ou Kevin Durant.”

Os comentários podem ser uma surpresa se você não assistiu muito aos Timberwolves nesta temporada. Com 17-5, Minnesota está a caminho de uma temporada recorde da franquia, depois de anos na crise da NBA ou como um candidato marginal aos playoffs – e Edwards , com média superior a 24 pontos por jogo pelo segundo ano consecutivo, quer toda a fumaça.

Edwards: MJ não conseguiu me defender!

Como se seus pensamentos sobre LeBron não foram suficientes, você quer outro instantâneo Eduardo‘arrogância? Não procure mais do que isso – o primeiro Bulldog da Geórgia disse nem primo Michael Jordan poderia protegê-lo quando ele estivesse a todo vapor.

“Eu só não acho que ele possa me proteger”, disse Edwards sobre a lenda do basquete.

“Formiga“foi comparado com MJ no passado, devido à sua capacidade atlética, explosividade e tenacidade como artilheiro. Mas o jovem de 22 anos quer que essas comparações acabem, reconhecendo que não está nem perto de Jordânia – seis vezes NBA campeão com o búfalos de Chicago e um jogador amplamente reconhecido como sinônimo do esporte.

“Ele é o melhor que já jogou basquete”, disse Edwards Complexo. “E estou tão longe disso.”

Ant nomeia o melhor jogador certo da NBA no momento

Eduardo pode parecer excessivamente confiante ou até arrogante. Mas está claro que ele respeita a grandeza e sabe disso quando a vê – seja LeBron, Durant, Jordâniaou Nikola Jokić.

Edwards avaliado Jokic Enquanto o NBAé o melhor jogador do momento, seis meses após o Pepitas grande homem liderado Denver ao seu primeiro campeonato – eliminando o Lobos de madeira dos playoffs ao longo do caminho. Jokic, duas vezes MVP, tem a melhor média da carreira de 27,2 pontos por jogo nesta temporada, além de nove assistências por noite e 12,6 rebotes por jogo, o recorde da liga.

“Eu tenho que dar flores ao Jokic”, disse Edwards. “Como ele estava naquele playoff, ele simplesmente dominou todo mundo.”