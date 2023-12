A estrela do YouTube Ruby Franke se declara culpada de abuso infantil

Rubi Frankeuma apresentadora desonrada do YouTube, admitiu atos horríveis de abuso infantil, incluindo fome, trabalhos forçados e tormento psicológico, ao se declarar culpada de abuso infantil agravado no tribunal na segunda-feira.

Os detalhes chocantes de seus crimes contra seus filhos de 9 e 11 anos, de 22 de maio até sua prisão em 30 de agosto, foram descritos no acordo de confissão obtido pela Page Six.

Revelações chocantes: o abuso alarmante de Ruby Franke Vídeo – gabar-se e rir abertamente incluídos

Em sua declaração, Franke confessou ter privado o filho de água adequada, obrigando-o a ficar exposto à luz solar direta durante dias, resultando em queimaduras solares graves e repetidas com bolhas e descamação da pele.

Ela admitiu tê-lo punido por beber água secretamente e por não ter comida suficiente enquanto outras pessoas da casa faziam refeições regulares.

Numa revelação perturbadora, quando um dos seus filhos tentou escapar em julho, o antigo anfitrião dos “8 Passageiros” recorreu a amarrá-lo com algemas nos pulsos e tornozelos, ligando os dois conjuntos com uma corda para levantar os braços e a parte inferior das pernas. o chão.

Franke reconheceu ainda o uso de algemas nas extremidades após tentativas de fuga fracassadas, além de submeter seu filho à asfixia, mantendo sua cabeça debaixo d’água e chutando-o enquanto usava botas.

Surpreendentemente, ela tentou convencer seu filho de que ele era “mau e possuído”, enquadrando as punições brutais como um meio para ele “se arrepender”.

O que foi dito no tribunal?

O abuso estendeu-se a uma de suas filhas, com Franke retratando falsamente esses atos cruéis como “atos de amor”. Como parte do seu acordo judicial ela concordou em testemunhar contra o seu ex-parceiro de negócios Jodi Hildebrandtque também foi preso no mesmo dia.

Aparecendo em um tribunal de Utah, a desgraçada influenciadora expressou remorso.

“Com meu mais profundo pesar e tristeza por minha família e meus filhos, culpado”, Franke implorou.

Franke41, está sob custódia sem fiança desde sua prisão e deve ser sentenciada em 20 de fevereiro de 2024.

As revelações chocantes em torno de suas ações deixaram uma mancha negra em sua reputação como uma figura outrora proeminente na comunidade online.