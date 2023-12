A estrela em ascensão dos Ravens, Keaton Mitchell, foi afastado dos gramados devido a uma terrível lesão no joelho no final da temporada

To Baltimore Ravens enfrentou um momento sombrio em Domingo noite como running back promissor Keaton Mitchell sofreu uma lesão devastadora no joelho no final da temporada contra o Jacksonville Jaguars.

Mitchellque havia injetado nova vida no ataque do time nas últimas semanas, estava prestes a se libertar para um touchdown quando a tragédia aconteceu.

O incidente comovente ocorreu no início do quarto trimestre, quando Mitchell embarcou em uma corrida externa explosiva ao redor do tackle direito.

Um mergulho rápido de Jaguares segurança Andrew Wingard mal o tropeçou por trás, causando Mitchell pousar de forma estranha e alterar a trajetória de sua promissora temporada de estreia.

A impactante temporada de estreia de Keaton Mitchell

Pós-jogo, treinador John Harbaugh deu a notícia preocupante, confirmando Mitchell’s lesão no final da temporada. “Keaton sofrerá uma grave lesão no joelho. Parece que ele não estará de volta pelo resto da temporada.”

O quarterback Lamar Jackson, igualmente afetado, comentou, “Ele estava apenas começando. Isso é difícil de ver. Meus pensamentos e orações estão com ele.”

Não elaborado, mas inegavelmente impactante, Mitchell solidificou seu papel como Baltimore liderar o running back, trazendo uma vantagem explosiva e habilidade de grande jogo ao ataque.

Apesar do final infeliz de sua temporada, Mitchell’s contribuições foram louváveis, terminando o jogo contra o Jaguares com nove corridas para 73 jardas, apresentando notáveis ​​8,1 jardas por corrida.

A jornada do novato não elaborado de Carolina do Leste destaque para Corvos o running back líder foi notável.

Seu excelente desempenho contra o Seattle Seahawks, onde correu 138 jardas em nove corridas, o levou aos holofotes nacionais.

Mitchell’s o surgimento foi oportuno, especialmente com lesões anteriores que deixaram jogadores importantes como JK Dobbins.

Ravens olhando para frente depois de garantir vaga nos playoffs

Com Mitchell’s ausência, o Corvos voltará mais uma vez para Gus Edwards e Colina da Justiça para assumir as responsabilidades do running back.

Eduardoque marcou um touchdown crucial de 1 jarda contra o Jaguarescontinua a ser um actor-chave no Corvos jogo de chão.

Treinador Harbaugh também anunciou a ativação do veterano Melvin Gordon III para reforçar o corpo de running back da equipe.

Sobre Domingo o Corvos garantiu uma vaga nos playoffs após a vitória em Jacksonville.

Nos últimos três jogos da temporada, o time enfrentará uma série de jogos difíceis contra o 49ers, Golfinhos e ladrões.