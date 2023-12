A ex-namorada de Deandre Ayton aborda especulações online e revela a história real por trás da separação

Portland Trail Blazers estrela Deandre Ayton está enfrentando um período desafiador tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Enquanto lutava na quadra desde que deixou o Fênix Sóis, A vida pessoal de Ayton está sob escrutínio.

No início de dezembro, sua ex-namorada, Kat Leya, recorreu às redes sociais para abordar as especulações online sobre a separação.

“Então, acho que tudo isso era falso”, observou ela.

“É claro que acabo parecendo o idiota, a vagabunda, o bandido. Estou encerrando este capítulo com você, um covarde. Por que me arrastar se você tinha outras intenções, por que envolver minha família, a coisa mais sagrada que tenho em minha vida. ..

“Cuide-se antes de mentir dizendo às pessoas que você me deixou, não, eu deixei você. Eu estava lendo os sinais, saí do PDX e você me provou que eu estava certo o tempo todo.”

Embora O drama de Ayton pode não roubar os holofotes, mas acrescenta outra camada ao que tem sido um período difícil para o jogador.

Apesar da esperança de um novo começo Portland, Ayton ainda não se estabeleceu como um grande homem respeitado na liga. Surge agora a questão de saber se Ayton pode rejuvenescer sua carreira com o Blazers.

Recebendo críticas na temporada passada

Ayton enfrentou controvérsias e críticas significativas no NBA na última temporada, principalmente devido ao seu relacionamento tenso com o técnico Monty Williams e o Phoenix Suns.

A situação piorou após a derrota do Suns para o Nuggets de Denver nos playoffs de 2023, com os fãs culpando Ayton pelas deficiências, apesar da contusão nas costelas.

“Posso sentir o mundo inteiro me odiando de certa forma” Ayton disse.

“Eu sou o cara que muitas pessoas apontam e eu vejo e sinto isso, mas principalmente o que tenho trabalhado cinco a seis dias por semana desde que perdemos é apenas me motivar para mudar a narrativa do que as pessoas pensam em mim.”