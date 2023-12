A ex-namorada de Travis Kelce atende 49ers no Eagles dias depois de flertar com Jalen Hurts

Kayla Nicolea ex-namorada de Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelceestaria presente no Lincoln Financial Field para assistir ao Filadélfia Eagles hospedar o São Francisco 49ers no domingo, apenas alguns dias depois de aparentemente flertar com o quarterback Jalen Hurts nas redes sociais.

Nicole, 31, compartilhou uma postagem no Instagram Stories mostrando ela mesma e alguns amigos no Lincoln Financial Field. Ela namorou Kelce intermitentemente por cinco anos e ele não parece aprovar seu flerte com Hurts.

Kelce, 34, deixou de seguir Nicole no início desta semana, quando ela compartilhou uma foto de Hurts com a legenda “fly Eagles fly” e comentando sobre seus olhos.

Jalen Hurts não é solteiro

Hurts, 25, está namorando Bryanna Burrowsque também participou do Universidade do Alabama com ele, já há algum tempo.

Os fãs ficaram chateados com Nicole por tentar acertar Hurts, que ela aparentemente varreu para debaixo do tapete, considerando sua visita ao Lincoln Financial Field.