A explosão de raiva de Shaq contra Chris ‘Mad Dog’ Russo: O que aconteceu?

Shaquille O’Neal respondeu brutalmente a Chris “Cachorro Louco” Russo‘s opiniões sobre o basquete profissional em um discurso cheio de palavrões depois que este último não o incluiu entre seus cinco melhores centros de todos os tempos.

Veio depois russo disse que o classificaria “apenas” entre os cinco primeiros no programa First Take da ESPN, colocando Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan e Moisés Malone acima do ex-Los Angeles Lakers.

Shaquille O’Neal doa Rolls-Royce e depois precisa pegar um Uber@Shaquilleoneal

Para ser claro, O’Neal é considerado o melhor centro de todos os tempos. Isso é algo que russoco-anfitriões, Stephen A. Smith e Jason Williamsdevidamente apontado, mas ele permaneceu firme em sua crença que o deixou Shaq furioso.

“Quem diabos é esse?” O’Neal disse no The Big Podcast With Shaq. “Sou o centro mais dominante de todos os tempos.

“De quem ele [Russo] lendário para? Lendário para você, talvez, mas não para mim, eu daria um tapa nele.”

Onde Shaq se classifica?

Shaquille O’Neal, uma lenda do basquete, acumulou inúmeras conquistas profissionais durante seu tempo na NBA.

Ele ganhou quatro campeonatos da NBA, ganhou três prêmios de MVP das finais e foi 15 vezes NBA All-Star.

O’Neal foi homenageado como o Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA em 2000.

Mas determinar a qualidade não se trata apenas de troféus ganhos, depende dos outros quatro jogadores ao seu redor.

Felizmente, O’Neal também passa confortavelmente no “teste do olho” na análise.

Ele foi uma força de pontuação e ganhou várias seleções da equipe All-NBA.

Ele é lembrado por apresentar uma rara combinação de tamanho, habilidade e capacidade atlética ao longo de sua ilustre carreira.

Como resultado, ele se considera o melhor de todos os tempos e está confortavelmente acima de seus pares.

“Não quero nunca mais ouvir outro nome. OK? Então isso me colocaria em terceiro lugar. Passei Hakeem Olajuwon.

“O rei me bateu, eu voltei e venci ele. Moisés Malone, eu passei por ele. Quatro, cinco, seis anos atrás, antes de me aposentar…”