A fã de Tom Brady, Veronika Rajek, retorna triunfante após enfrentar perseguidores e ameaças de morte

Verônica Rajekum fã dedicado da estrela da NFL Tom Brady, fez um retorno triunfante depois de enfrentar um mês desafiador. A modelo e influenciadora eslovaca de 27 anos revelou recentemente que tem lidado com perseguidores e até recebeu ameaças de morte. No entanto, ela já declarou que está de volta mais forte após o período difícil.

Em uma postagem recente no Instagram, Rajek, que acumulou um grande número de seguidores de mais de 6 milhões de fãs, exibiu seus impressionantes ganhos na academia, sinalizando seu retorno aos holofotes. A impressionante entusiasta do fitness ganhou fama por seu apoio inabalável a Brady durante sua última temporada com o Bucaneiros de Tampa Bay.

A superfã de Tom Brady, Veronika Rajek, mostra uma figura impressionante enquanto se exercitaInstagram

A recente ausência de Rajek nas redes sociais foi perceptível, mas ela fez um retorno impressionante ao compartilhar uma foto cativante em um biquíni preto justo após uma rigorosa sessão de esteira. Este retorno ousado ocorre após um mês de silêncio em suas contas nas redes sociais, durante o qual ela enfrentou turbulências emocionais e teve que reavaliar seus pensamentos e valores.

Em uma declaração sincera no TikTok, Rajek compartilhou: “As últimas semanas foram muito difíceis para mim e emocionalmente paralisantes. Tive que reavaliar meus pensamentos e valores e tive tempo para avaliar”. Ela também revelou a experiência angustiante de lidar com perseguidores que visavam não só ela, mas também a sua família, amigos e pessoas próximas, levando ela e a sua equipa a implementar medidas de segurança.

Veronika enfrentou escrutínio e ódio

Além disso, Rajek revelou que havia sido submetida a “ameaças de morte” e expressou preocupação com a segurança das pessoas próximas a ela. Apesar de ter enfrentado o escrutínio e o ódio no passado, ela falou corajosamente contra as entidades e indivíduos desprezíveis que a atacaram devido às suas crenças.

Rajek tem defendido a positividade corporal e tem defendido consistentemente seu direito de usar o que gosta. Em 2021, ela se dirigiu aos trolls online, afirmando: “Eles estão com inveja do meu corpo naturalmente em forma. Não entendo por que minha versão de positividade corporal está errada. Sou modelo; as modelos não deveriam ser sexy? ” Ela também destacou os desafios de ser vista como um “alvo fácil” devido à sua beleza e crenças.

Ao longo da sua provação, Rajek manteve-se resiliente, utilizando a sua plataforma para abordar questões importantes como a positividade corporal e a segurança face ao assédio online. O seu regresso significa não só a sua força pessoal, mas também o seu compromisso inabalável em defender a si mesma e a outros em situações semelhantes.