A falta de Lionel Messi será eliminada em pelo menos sete jogos do Inter Miami MLS em 2024

Lionel Messi está se preparando para seu primeiro full MLS campanha com Inter Miami, marcado para começar em 21 de fevereiro contra Lago Salgado Real.

A temporada regular consiste em 34 jogos, mas Messi vai perder pelo menos sete devido aos compromissos da seleção nacional, alinhando-se com as pausas internacionais da FIFA e a Copa América 2024.

Apesar de chegar em Inter Miami para o Taça das Ligas e vencer com a equipe, o impacto de Messi no MLS a temporada regular foi limitada a seis jogos.

Com o novo mandato no horizonte, ele será acompanhado por ex-companheiro de Barcelona Luis Suárezaumentando a excitação em torno Perspectivas do Inter Miami.

Quais jogos com Messi faltam?

Messi ausência será sentida em confrontos importantes contrat DC United, NY Red Bulls, Philadelphia Union, Columbus Crew, Nashville, Charlotte e FC Cincinnati.

Esses compromissos inevitáveis ​​da seleção nacional o deixarão indisponível em momentos cruciais Campanha do Inter Miami, potencialmente afetando o desempenho da equipe nesses confrontos.

Aqui está a lista de confirmados Jogos do Inter Miami que Lionel Messi vai perder na temporada de 2024 da MLS: