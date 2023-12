A família Tuohy supostamente tem mensagens de texto de Michael Oher onde ele tentou chantageá-los para tirar os royalties de “The Blind Side”

TA família Tuohy ficou famosa pela interpretação de Sandra Bullock de Leigh Anne Tuohy, enquanto Michael Oher foi trazido para a tela por Quinton Aaron, e embora no filme parecesse que a família ajudou o jogador a canalizar seus talentos, agora eles estão supostamente mantendo royalties do filme de forma desigual, ou pelo menos é o que Michael Oher acredita.

A família Tuohy tem mensagens que Michael Oher enviou na tentativa de conseguir seu dinheiro

De acordo com a família Tuohy, Oher está procurando se movimentar US$ 15 milhões fora do filme de royalties de The Blind Side, e se eles recusassem, ele iria “difamá-los nas redes sociais”. Se algo não for resolvido nesta sexta-feira, vou em frente e contarei ao mundo como fui roubado pelo meu suposto ser [sic] pais. Esse é o prazo”,

De acordo com Oher, eles nunca pagaram a ele o que lhe era devidorazão pela qual ele processou a família por causa do assunto, segundo o jogador do Carolina Panthers, eles ‘roubaram’ dele mais de US$ 50 milhões, no entanto, ele concordaria em receber 10 milhões.

Depois que a família disse não à nova negociação, Oher teria dito que quer “Agora eu quero 15 depois dos impostos“,

De acordo com o tribunal, o advogado da família Tuohy: “Mesmo recentemente, quando o Sr. Oher começou a ameaçá-los sobre o que faria a menos que lhe pagassem uma quantia lucro inesperado de oito dígitose, como parte desse esforço de extorsão, recusaram-se a descontar os pequenos cheques de lucro dos Tuohys, eles ainda depositaram a parte igual do Sr. Oher em uma conta fiduciária que abriram para seu filho, ”

A tutela de Oher terminou este ano, no entanto, o o processo ainda está em andamento.