A famosa advogada Gloria Allred contratada pela família de menor no centro de investigação de Josh Giddey

Gloria Allred pode adicionar outro caso de destaque ao currículo dela… porque TMZ Esportes soube que o famoso advogado foi contratado pela garota que está no centro da investigação da estrela do OKC Josh Giddey enquanto os policiais trabalham para determinar se ele teve um relacionamento impróprio com um menor.

Contamos a história no início da semana… Polícia de Newport Beach lançou uma investigação na situação, mas a menina e a sua família não estão a cooperar com as autoridades policiais.

Questionado sobre os relatórios do TMZ de que a polícia de Newport Beach (CA) está investigando a situação recente de Josh Giddey, Mark Daigneault disse: “Não vou comentar nada relacionado a Josh fora da quadra”. Diz que vai jogar hoje. pic.twitter.com/O6LF2i25V3 -Joel Lorenzi (@jxlorenzi) 28 de novembro de 2023

Agora que Allred está envolvido, surge a pergunta… por quê?

Ela poderia ser encarregada de fazer contato com a polícia ou até mesmo conversar com o pessoal de Giddey sobre um possível acordo.

Entramos em contato com o poderoso advogado que nos disse: “Representamos a família e não temos comentários”.

Giddey, de 21 anos, é um dos melhores jovens jogadores da liga, e a história tem recebido muita atenção… mas esse não é um conceito estranho para Allred.

Entre alguns dos casos de destaque de sua empresa… ela representou mais de 50 mulheres que acusaram Bill Cosby de má conduta. Ela também trabalhou para várias mulheres que acusou o ex-congressista dos EUA Antonio Weiner de enviar fotos e mensagens sexualmente explícitas.

Ainda há muitas dúvidas em torno do suposto relacionamento, que primeiro veio à tona publicamente no fim de semana passado, incluindo a idade da menina, o estado onde supostamente ocorreu e a natureza do relacionamento deles.