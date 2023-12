A febre de Travis Kelce domina o Kansas: a hilariante demonstração de gratidão dos fãs à mãe Donna se torna viral

Travis Kelce colocar em um turno sólido no domingo à noite como o Chiefs derrotou os Patriots por 27-17. Foram todas notícias positivas até que o tight end pareceu sofrer uma lesão no quarto período, que sofreu após fazer uma recepção de 11 jardas para uma primeira descida. Apesar do aparente desconforto, o jogador conseguiu seguir em frente para finalizar o jogo.

Kelce foi aplaudido por seu desempenho enquanto ele saía do campo. Houve mais uma demonstração de apoio para o tight end que chamou a atenção dos usuários das redes sociais por seu caráter surreal.

A interação viral de fã com a mãe de Travis Kelce, Donna, após a vitória dos Chiefs

Uma interação inesperada ocorreu entre arfã de Andom e mãe de Travis Kelce, Donna. Como sempre, Donna estava sentada em seu camarote VIP atrás da seção pública. No final do jogo, ela foi abordada pessoalmente pelo fã que, após a apresentação de Kelce, resolveu se aproximar da mãe e agradecê-la pessoalmente.

“Obrigado por ter Travis Kelce,” ele disse antes de continuar a elogiar o filho na frente dela. Donna, que foi descrita como ‘GOAT’ por alguns usuários do X, não conseguiu conter o riso. Na verdade, acabou sendo um momento bastante comovente.