A filha de Paul Walker, Meadow Walker, se separa do marido Louis Thornton-Allan

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Como informamos, Meadow e Louis se casou em outubro de 2021 nas praias arenosas da República Dominicana… com o amigo de Paul e co-estrela de ‘Velozes e Furiosos’ Vin Diesel – que é o padrinho de Meadow – levando-a até o altar.

O casamento deles no DR aconteceu poucos meses depois de anunciar o noivado… que foi apenas um mês depois de eles se tornarem oficiais no Instagram como casal. A postagem dela não menciona divórcio, embora isso possa estar no horizonte.