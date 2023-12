A foto da banheira de Olivia Dunne está agitando: os fãs ficaram de boca aberta

Olivia DunneA foto da banheira, durante a qual ela posou com seu cachorro, está causando um certo rebuliço no Instagram enquanto os fãs reagem à estrela da faculdade e seu lindo amigo canino.

Dunne relaxada na banheira com o cachorro branco enquanto ela usava um vestido preto enquanto dava banho no golden retriever e limpava seu casaco de inverno brilhante. O resto da foto era esparso, exceto por um trio de produtos à esquerda da foto, como xampu.

A roupa sexy de Papai Noel de Olivia Dunne deixa os fãs loucos

A foto foi compartilhada em seu stories do Instagram por meio da conta da cadela, chamada @thatgirlroux, que acumulou 8.686 seguidores. Na postagem, Roux e Dunne posar com o namorado deste último, Paulo Skenes.

Os fãs reagem aos comentários

A cadela então também relaxa em um carro preto, come guloseimas no set de uma sessão de fotos, dorme sem jeito no sofá, dorme em um cobertor de lã na perna do dono, senta em um trono roxo e lambe Dunnea mão em uma caminhada.

Os fãs adoraram os uploads e responderam em massa, com muitas pessoas aproveitando o momento para responder à estrela da ginástica.

“Quem é mais atraente, Livy ou o cachorro”, escreveu um usuário.

“Eu quero ser aquele cara”, disse um segundo.

“Livvy Adoro seu cachorrinho”, comentou um terceiro.

“Vamos fazer uma oferta Livvy x Roux collab água de banho a partir de US$ 1.000″, respondeu um quarto.

Qual é o NIL de Olivia Dunne

NIL significa nome, imagem e semelhança e é uma forma de julgar o valor de um atleta universitário que tenta se promover e lucrar com sua marca dentro da NCAA.

Os totais podem estar na casa dos milhões, por exemplo, Shedeur Sandersum jogador de futebol universitário, vale cinco milhões de dólares, então quanto será Dunnevale a pena?

De acordo com o rastreador do On3, o Tigres da LSU‘estrela vale US $ 3,5 milhões, enquanto ela supostamente tem um patrimônio líquido na região de US $ 7 milhões, o que significa que ela já está financeiramente preparada para a vida aos 21 anos.