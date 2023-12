A frustração de Sean Payton com Russell Wilson gera especulações sobre uma partida iminente

Tele possibilidade do Denver Broncos e Russel Wilson a separação está ganhando força, de acordo com o ex-wide receiver da NFL TJ Houshmandzadeh. Ele acredita que o recente confronto público entre Wilson e o treinador principal Sean Payton durante a derrota dos Broncos na semana 15 para o Leões de Detroit pode ser indicativo de um problema maior, potencialmente levando a uma separação no final da temporada.

Houshmandzadeh expressou sua surpresa com a natureza pública das críticas de Payton: “Nunca vi um técnico atacar um quarterback assim. Nunca no treino, muito menos em um jogo para todos verem.” Ele acrescentou: “Para mim, isso mostra que Sean Payton está farto. Não consigo imaginar Russell Wilson durando muito mais tempo em Denver.”

O incidente em questão ocorreu quando Payton expressou publicamente sua frustração depois que o time não conseguiu converter um touchdown em uma situação na linha do gol, agravado por uma penalidade de impedimento que os empurrou de volta para uma quarta descida na linha de uma jarda.

Em resposta ao escrutínio, Wilson manteve a compostura e enfatizou a importância de ter um treinador apaixonado. Ele afirmou: “Você quer um treinador que seja apaixonado. Queremos jogadores que também sejam, e tudo mais. E então, queríamos marcar um touchdown.” Ele também reconheceu a necessidade de se concentrar na próxima jogada, apesar das oportunidades perdidas.

Russell teve uma temporada melhor do que no ano passado

Apesar dos desafios, Wilson apresentou melhora em relação à temporada passada. Ele arremessou 2.832 jardas, com 24 touchdowns e oito interceptações, resultando em uma classificação de quarterback de 97,5. No entanto, sua média de jardas de passe por tentativa é o mínimo de sua carreira de 6,9.

O Broncos ainda estão na disputa por uma vaga nos playoffs, mas precisariam terminar a temporada regular com uma sequência perfeita de 3 a 0 para aumentar suas chances.

A situação com Wilson e os Broncos permanece fluido enquanto navegam pelo restante da temporada. O resultado de seu desempenho e quaisquer desenvolvimentos potenciais entre Wilson e Payton provavelmente moldarão a direção de seu futuro juntos.