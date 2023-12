A Hora do MMA com Alexander Volkanovski, Eddie Alvarez, Johnny Eblen, Drakkar Klose, Regis Prograis e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos o show listando a programação do dia.

13h10: Drakkar Klose para após sua louca vitória por nocaute sobre Joe Solecki no UFC Austin.

13h30: Eddie Alvarez relembra sua derrota no BKFC 56 para Mike Perry.

14h: Regis Prograis prevê a luta pelo título de boxe no sábado contra Devin Haney.

14h30: O campeão peso médio do Bellator, Johnny Eblen, discute a vida desde a venda, seu próximo passo, o futuro no PFL e muito mais.

15h: Respondo todas as suas perguntas sobre a última edição do On the Nose.

15h30: O campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski faz uma prévia de sua próxima defesa de título contra Ilia Topuria.

16h: Os Parlay Boys fazem suas escolhas para o movimentado fim de semana de esportes de combate.

