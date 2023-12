A Hora do MMA com Chael Sonnen, Devin Haney, Josh Emmett e Dave Lovell

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Todas as suas perguntas foram respondidas na última edição de On The Nose.

14h: O campeão superleve do WBC, Devin Haney, retorna para falar sobre sua recente vitória sobre Regis Prograis.

14h30: O peso pena do UFC Josh Emmett dá o nocaute estrondoso sobre Bryce Mitchell no UFC 296.

15h00 O técnico do Team Renagade MMA e Leon Edwards, Dave Lovell, fala sobre sua grande vitória no UFC 296.

15h30: Chael Sonnen retorna para encerrar o UFC 296 e as últimas novidades do MMA.

16h: Melhores apostas para o evento de boxe The Day of Reckoning e muito mais.

