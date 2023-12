A Hora do MMA com Merab Dvalishvili, Anthony Pettis e Benson Henderson cara a cara, Khalil Rountree Jr., Brandon Royval, Dave Lovell e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Eu respondo a todas as suas perguntas sobre a última edição de On the Nose.

13h40: Merab Dvalishvili faz uma prévia de sua luta no UFC 298 contra Henry Cejudo.

14h: Khalil Rountree Jr. relembra sua vitória no UFC Vegas 83 sobre Anthony Smith e a convocação do campeão do UFC Alex Pereira.

14h30: Os Parlay Boys fazem suas escolhas para o movimentado fim de semana de esportes de combate.

15h: Brandon Royval antecipa sua revanche pelo título do UFC 298 contra Alexandre Pantoja.

15h30: Dave Lovell, técnico do campeão meio-médio do UFC Leon Edwards, antecipa a defesa do título do UFC 296 no sábado contra Colby Covington.

16h: Os ex-campeões do UFC e WEC Anthony Pettis e Benson Henderson se enfrentam antes da trilogia de sexta-feira no Karate Combat 43.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.