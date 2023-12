A Hora do MMA com Michael Chandler, Mike Perry, Arman Tsarukyan, Deiveson Figueiredo, Miesha Tate, Dan Hooker e Sean Brady

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Recapitulando o fim de semana nos esportes de combate.

13h10: A estrela do BKFC Mike Perry se junta a nós para falar sobre sua vitória sobre Eddie Alvarez no BKFC 56.

13h40: O peso meio-médio do UFC Sean Brady recapitula sua vitória no UFC Austin sobre Kelvin Gastelum.

14h05: O ex-campeão peso mosca do UFC, Deiveson Figueiredo, se junta para falar sobre sua vitória de estreia no peso galo sobre Rob Font no UFC Austin.

14h30: A ex-campeã peso galo do UFC, Miesha Tate, fala sobre sua vitória sobre Julia Avila no UFC Austin.

15h: O veterinário dos leves do UFC, Dan Hooker, nos atualiza sobre sua lesão no braço e retorno.

15h30: O headliner do UFC Austin, Arman Tsarukyan, explica sua vitória sobre Beneil Dariush.

16h: O astro dos leves do UFC, Michael Chandler, nos atualiza sobre seu retorno ao octógono.

16h30: Parlay Boys escolhem as melhores apostas para UFC Apex 83 e mais.

