A Hora do MMA com Michael Page, Alexandre Pantoja, Geoff Neal, Andre Fili e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h00 horário do leste: Recapitulamos o UFC 296 e todas as reviravoltas malucas no fim de semana dos esportes de combate.

14h: O campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja reflete sobre sua vitória sobre Brandon Royval.

14h30: Andre Fili relembra sua semana emocionante e grande vitória no UFC 296.

15h: O novo signatário do UFC, Michael Page, discute sua agência gratuita e a luta no UFC 299 contra Kevin Holland.

15h30: Geoff Neal faz uma prévia de sua luta remarcada no UFC 299 contra Ian Machado Garry.

16h: Os Parlay Boys relembram nossas melhores apostas para o UFC 296.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.