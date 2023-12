A imagem de Toney que faz Patrick Mahomes parecer tolo por suas reclamações aos funcionários

Referees mais uma vez dominaram a fonte de conversa no Liga Nacional de Futeboldesta vez no centro das atenções durante a derrota do Kansas City Chiefs por 20-17 para o Notas de búfalo que sobrou Patrick Mahomes indignado com um apelo contra Kadarius Toneymas o quarterback estava certo?

Chegou o momento em que Toney fez um touchdown tardio que daria aos Chiefs a liderança após um excelente movimento lateral de Travis Kelceapenas para que a pontuação do wide receiver seja sinalizada por alinhamento de impedimento.

Mahomes então teve que ser contido pelos companheiros enquanto perseguia os árbitros, com as emoções do jogador de 28 anos fervendo. Ele também não se acalmou no tempo integral, criticando a equipe de arbitragem em sua entrevista pós-jogo, mas não parece estar correto em sua raiva.

“Ao oficializar a linha de luta”, escreveu Gene Steratore, analista da CBS, no X.com, antigo Twitter. “A filosofia geral é não ser excessivamente técnico e dividir os cabelos sobre infrações muito pequenas (como a mão de um recebedor quebrando levemente o LOS).

“No entanto, quando uma infração é tão flagrante e óbvia, é preciso lançar uma bandeira. Kadarius Toney está flagrantemente alinhado em impedimento e na zona neutra.

“Você raramente vê uma penalidade de impedimento no ataque, mas isso não é porque esta jogada em #BUFvsKC não seja uma falta. É porque um recebedor raramente alinha impedimentos.”

Estatísticas de Mahomes na semana 14

Os Chiefs, atuais campeões do Super Bowl, perderam agora seu quinto jogo da temporada, mantendo um recorde de 0,615 na temporada.

Eles estão agora em uma seqüência de duas derrotas consecutivas depois de serem derrotados pelo Green Bay Packers na semana 13 e agora perderam três vezes nos últimos quatro jogos da NFL, marcando uma situação preocupante à medida que começam a se encaminhar para a pós-temporada.

Mahomes postou estatísticas valiosas, mas não foi o suficiente para garantir a vitória do Chiefs contra seus rivais de Nova York. O QB arremessou para 271 jardas, uma taxa de conclusão de 58,1% e um touchdown, enquanto foi demitido uma vez e sofreu uma interceptação.

Felizmente, a equipe do Missouri tem uma chance de ouro de voltar às vitórias contra o 3-10 New England Patriots na semana 15, em 17 de dezembro.