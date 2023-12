A incrível história de Brock Purdy: o quarterback mais mal pago da NFL… quem poderia ser o novo rei

FNovos roteiros de Hollywood poderiam superar a incrível história real de Brock Purdy.

O jovem São Francisco 49ers o quarterback está estrelando o grande filme de 2023 diante de uma nação emocionada com uma mudança radical e quase inédita no esporte.

Tudo começou no Draft de 2022 da NFL. Purdy, nascido no Arizona há 23 anos, foi o último jogador selecionado na última rodada do draft. Resumindo: 262º para ele, graças a uma equipe dos Niners que ainda não sabia da jogada que acabava de fazer. Eles precisavam de um terceiro quarterback para completar sua escalação e contrataram Brock.

Nasceu a lenda do Sr. Irrelevante (termo reservado para a última escolha de cada draft da NFL e ainda acompanhado de uma camiseta com a expressão).

O ‘agora ou nunca’ de Brock foi uma declaração de intenções desde a primeira viagem. Com uma solvência e uma calma fora do comum, Mr. Irrelevant encadeou sete vitórias consecutivas para colocar o San Francisco nas finais da NFC sem perder um único jogo.

Aí o aguardava um novo golpe que testaria mais uma vez uma resiliência reservada apenas aos ‘escolhidos’. Em certo ponto do jogo, o poderoso e agressivo Filadélfia Eagles a defesa chegou a Purdy exatamente no momento certo para acertar seu cotovelo. O sonho começou a se transformar em pesadelo. A equipe eliminou uma operação delicada para reconstruir a arma mais mortal de um quarterback. A carreira de Brock estava por um fio novamente.

O tremendo impacto que o novato deixou antes de sua lesão grave ficou com o técnico principal Kyle Shanahan, que foi rápido em tomar uma decisão apesar da incerteza da cotovelada de Brock. Ele primeiro deixou Garoppolo ir para os Riders e depois trocou o jovem promissor Trey Lance (escolha da primeira rodada do draft) para os Cowboys.

Também não faltaram críticas quando o time somou três derrotas consecutivas após um início de 5 a 0. Curiosamente, foi nessa época que lendas como Tom Brady e Aaron Rodgers declararam-se “fãs” de Purdy.

“Você não ouve falar de caras como Brock Purdy até que alguém como Brock Purdy. Ele faz coisas inacreditáveis ​​​​em campo. É uma história engraçada e notável que espero que continue para ele, porque ele parece um jovem muito humilde que está pronto para fazer grandes coisas”, disse Brady.

Rodgers foi ainda mais franco e deixou uma mensagem para aqueles que afirmam que o valor de Purdy reside unicamente no enorme potencial de seus companheiros de equipe.

“As pessoas sempre precisam ter algum tipo de desculpa, como se Shanahan fosse muito bom em fazer jogadas ou tivesse CMC (McCaffrey), Deebo (Samuel), Kittle e todos esses caras. e eles perceberão que tipo de jogador Brock é.”

Os 49ers se reuniram em torno de Purdy para conseguir uma série imparável de cinco vitórias consecutivas, incluindo uma revanche com os Eagles, que derrotaram na Filadélfia com um jogo glorioso do próprio Purdy.

Favoritos para ganhar o NFL MVP

Purdy (49ers) +300

Dói (Águias) +350

Prescott (Cowboys) +350

Tagovailoa (Golfinhos) +700

Jackson (Corvos) +900

Mahomes (Chefes) +900

Agora, com o melhor histórico da NFL (10-3), os criadores de probabilidades têm o Sr. Irrelevant como o favorito número um para vencer o MVP da temporada regular e os Niners como os candidatos ao Super Bowl. A 262ª escolha geral do draft lidera a liga em todas as estatísticas de passes com médias semelhantes às de lendas como Marino, Manning e Brady.

Ninguém em sã consciência poderia esperar uma reviravolta tão brutal do destino de um jogador possivelmente destinado a nem mesmo fazer sua estreia na NFL. Na verdade, a comparação económica de Purdy com o resto dos quarterbacks é quase obscena. Ele é de longe o mais mal pago do NFL e atualmente, devido ao seu contrato de estreia, Brock ocupa o 56º salário (de 60) de todo o elenco de São Francisco com um salário de 934 mil dólares por ano (Nick Bosa é o mais bem pago com 34 milhões).

Salários do San Francisco 49ers

Nick Bosa DE $ 34.000.000 Deebo Samuel WR $ 23.850.000 Trent Williams LT $ 23.010.000 Javon Hargrave DT $ 21.000.000 Fred Warner ILB $ 19.045.000

… 56 Brock Purdy QB $ 934.252

A estatística é mais incrível quando comparada a Tocasão 55 milhões, Machuca’51 milhões ou Mahomes’45 milhões. Talvez em nenhum esporte o MVP receba 50 vezes menos do que outra estrela. O que mais, Sam Darnold (4,5 milhões), substituto de Purdy, recebe quase cinco vezes mais do que ele.

Classificações salariais do quarterback

Joe Burrow (CIN) QB $ 55.000.000 Justin Herbert (LAC) QB $ 52.500.000 Lamar Jackson (BAL) QB $ 52.000.000 Jalen dói (PHI) QB $ 51.000.000 Russel Wilson (DEN) QB $ 48.517.647 Kyler Murray (ARI) QB $ 46.100.000 Deshaun Watson (CLE) QB $ 46.000.000 Patrick Mahomes (KC) QB $ 45.000.000 Josh Allen (BUF) QB $ 43.005.667 Daniel Jones (NYG) QB $ 40.000.000