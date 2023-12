A inesperada conversa em podcast de Travis Kelce e Jason Kelce sobre esguicho se torna viral

Tele sucesso do Podcast de Novas Alturas provou que Travis Kelce e Jason Kelce pode tornar quase tudo divertido, até mesmo algo tão rotineiro como água potável durante um NFL jogo. Nós encorajaríamos Taylor Swift e Donna Kelce desviar o olhar.

Assista aos irmãos Kelce falando sobre ‘esguichar’ em um clipe hilário

Um fã do programa observou que os jogadores não esguicham a própria água durante os intervalos e, em vez disso, os treinadores do time fazem isso por eles. Quando o espectador pediu uma explicação para esse fenômeno, Jason e Travis pegaram a pergunta e seguiram em frente.

“Você precisa ter um bom relacionamento com a pessoa que está esguichando”, explicou Travis.

Acontece que o motivo pelo qual os treinadores dão água aos jogadores dessa forma é para que as garrafas não fiquem contaminadas ou misturadas, além da comodidade. Ambos os irmãos expressaram interesse em trocar de papéis e fazer esguichos de vez em quando.

“Vou deixar um companheiro de equipe me esguichar às vezes”, brincou Jason, antes de Travis interferir.

“Nós embarcamos nisso avenida da confiança“, Jason brincou, causando uma grande risada de Travis. “Eu abri minha boca para aceitar seu esguicho e você despejou tudo no meu peito.”

O momento mais engraçado de Kelce?

“Pode ser o único maior clipe da história de New Heights aqui mesmo”, disse um post no X/Twitter com quase 2 milhões de visualizações.

No Instagram, o clipe atraiu comentários pedindo camisetas com “Trusted squirter” e sugestões de que a entrega de Jason Kelce deveria lhe render um papel no Sábado à noite ao vivo.

Foi mais um exemplo de por que os Kelces se tornaram um Tesouro Nacional.