A influenciadora Alix Earle e Braxton Berrios dos Dolphins abraçam o romance de férias em ‘Hard Knocks

euove está definitivamente no ar nesta temporada de férias em Miami, como pode ser visto em uma nova prévia do episódio 5 de “Batidas duras“no Max. O episódio segue o Golfinhos de Miami na temporada 2023-24 da NFL e conta com o influenciador Alix Earle e jogador dos Golfinhos Braxton Berrios entrando no espírito festivo decorando uma árvore de Natal em sua casa em Miami.

Durante o episódio, Earle, 23, relembrou os primeiros estágios de seu relacionamento, lembrando como Berrios ainda estava com o Jatos quando eles começaram a sair. Ela mencionou com humor que logo depois que eles começaram a passar um tempo juntos, ele foi negociado com os Dolphins, o que convenientemente se alinhou com o fato de ela morar em Miami. Berrios, 28 anos, assinou um contrato de um ano com os Dolphins em março, após ser dispensado dos Jets.

Earle também compartilhou que ela não estava muito familiarizada com futebol antes de ficar com Berrios: “Provavelmente só gostei de dois jogos de futebol na minha vida antes de começar a namorar Braxton.” Ela acrescentou com humor: “Só de ver as pessoas se esbarrando, eu pensei, ‘Oh meu Deus, não toque nele!’”

Berrios comentou de forma divertida sobre a natureza competitiva de Earle: “Ela não gosta de perder, o que posso apreciar porque eu também não.” Essa brincadeira alegre entre o casal adiciona um toque charmoso à dinâmica do relacionamento.

Alix é muito popular no TikTok

Em um de seus populares vídeos “prepare-se comigo” no TikTok, Earle deu a entender seu envolvimento no show mencionando que eles estariam filmando o “dia da vida” de Braxton e que estariam decorando uma árvore de Natal juntos. Ela expressou algum nervosismo com a possibilidade de receber perguntas relacionadas ao futebol, mas no final das contas abordou isso como um momento divertido de reality show.

O casal também comemorou recentemente o 23º aniversário de Earle, onde Berrios a surpreendeu com um jantar privado de sushi em sua casa em Miami. Earle compartilhou carinhosamente que eles se chamam de “panda” e revelou que Berrios presenteou-a com uma pulseira Cartier Love com uma mensagem sincera gravada para comemorar a data em que oficializaram seu relacionamento durante as férias nas Bahamas em novembro.

Earle confirmou seu relacionamento durante uma aparição na turnê Unwell com o apresentador de “Call Her Daddy”, Alex Cooper. A jornada deles juntos foi repleta de momentos alegres e gestos atenciosos, tornando sua história de amor algo a ser observado.