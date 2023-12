A influenciadora do golfe Paige Spiranac e o ator Scott Baio encerram uma rivalidade inesperada nas redes sociais

Golfe influenciadora Paige Spiranac e ator Scott Baio conseguiu transformar uma breve discussão em uma lição sobre resolução rápida.

O confronto inesperado surgiu de uma postagem excluída por Baiorespondendo a um vídeo que mostra uma mulher em um campo de golfe usando roupas justas.

Baio rapidamente pediu desculpas a Spiranac

A postagem, mais tarde revelada como um mal-entendido, fez com que Spiranac a publicasse novamente com uma legenda que dizia: “Adicione Scott Baio à lista de pessoas com quem nunca pensei que teria problemas. Que mundo.”

Baioao perceber a menção, rapidamente reconheceu seu erro, oferecendo um pedido público de desculpas a Spiranac.

Em sua resposta, Baio explicou que defendeu sua filha menor, que é jogadora de golfe júnior, com base em informações erradas sobre a mulher do vídeo.

Expressando arrependimento pela confusão, Baio escreveu, “Peço desculpas porque não conheço você nem a outra mulher do vídeo. Não tenho problema em admitir quando estou errado.”

Spiranac dá conselhos de golfe à filha de Baio

Spiranacmostrando compreensão e graça, aceito Baio’s pediu desculpas e fez uma oferta para ajudar com conselhos de golfe, se necessário.

Ela escreveu, “Agradeço suas desculpas. Entendo o quanto você deve se sentir protetor em relação à sua filha. Se sua filha precisar de algum conselho sobre golfe, me avise! Aprendi muito ao longo de minha carreira no golfe, especialmente durante o processo de recrutamento para a faculdade. Sempre feliz em ajuda!”

A troca foi concluída com um agradecimento cortês de Baioe no final da tarde, Spiranac declarou o fim da disputa online, acrescentando um toque de humor ao dizer: “Tenho certeza de que vocês estavam todos na ponta da cadeira.”

Enquanto Spiranac não é estranho à controvérsia.

A influenciadora do golfe enfrentou muitas críticas por sua abordagem ousada ao esporte, defendendo-se recentemente depois de compartilhar uma postagem que gerou conversas sobre as normas de vestuário de golfe.